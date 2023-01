„Irrsinn“ in Feuerwehr könnte noch teuer werden

Versetzung in den Bauhof

In der Klagsschrift ist von posttraumatischen Belastungsstörungen durch systematische Ausgrenzung die Rede. Zeitweise war der spätere Mandatar in den Bauhof versetzt worden. Seitenlang werden diverse angebliche Schikanierungen aufgezählt. Etwa ein Zettel am Zimmer der Personalvertretung, auf dem „Ratten“ stand. Vor versammelter Mannschaft sei der Vorfall nur ins Lächerliche gezogen worden.