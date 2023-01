„Wollen endlich wissen, wer Daniela ermordet hat“

Irgendwie scheint es fast, als wäre sie noch da. In diesem gemütlichen Haus in Pürbach, einem kleinen Dorf in Niederösterreich. Wo Daniela aufgewachsen ist, wo sie einst auf Feldern gespielt und Kukuruz gegrillt hat. Daheim, in ihrem früheren Zimmer, steht noch immer ihr Bett; im Kasten hängen Kleider von ihr, in einem Regal stehen ihre alten Schulbücher.