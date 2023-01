Halloween-Attentäter wegen Mordes verurteilt

Ein islamistischer Attentäter, der an Halloween 2017 in New York mit einem Kleinlaster in Radfahrer und Fußgänger gerast war, ist von einem US-Geschworenengericht wegen Mordes schuldig gesprochen worden. Nach den Abschlussplädoyers am Mittwoch benötigten die zwölf Geschworenen nur wenige Stunden, um eine einstimmige Entscheidung zu fällen, wie US-Medien am Donnerstag übereinstimmend berichteten.