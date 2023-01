Ärztekammer kämpft um Versorgungssicherheit

Ruf nach Unterstützern

„Wir haben jahrelang davor gewarnt, dass zum einen eine große Pensionierungswelle auf uns zukommt und gleichzeitig durch die Sparpolitik im Gesundheitsbereich Raubbau an der ärztlichen Ressource betrieben wird. Niemand wollte das hören, jetzt lässt sich die Lage nicht mehr schönreden“, so Steinhart. Daher habe man eine Petition mit konkreten Verbesserungsvorschlägen gestartet. Er appellierte an die Bevölkerung, diese Forderungen zu unterstützen.