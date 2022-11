Wilde Attacke auf Polizei bei Abnahme von Hund

Ein Polizist wurde verletzt

Angeforderte Kräfte der Bereitschaftseinheit und die bereits anwesenden Voitsberger Polizisten nahmen den Mann schließlich in seiner Wohnung fest. Dabei wehrte er sich massiv und schlug um sich. Ein Beamter erlitt eine Verletzung am Finger. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung des Tatverdächtigen in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.