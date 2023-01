Brandmelder schlug im Kaisermühlentunnel an

Eine Zeugin berichtete am Vormittag von zahlreichen Einsatzkräften, die in Richtung des Kaisermühlentunnels unterwegs waren. Da auch Kräfte der Feuerwehr ausrückten, wurde bald ein Brand im Tunnel befürchtet. Für Autofahrer gab es jedenfalls kein Weiterkommen mehr, der Tunnel wurde aus Sicherheitsgründen in beide Fahrtrichtungen gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Doch was war der Grund für die Sperre?