Rapid will Verteidiger von Arnautovic-Klub

Denn Martin Koscelnik und Thorsten Schick sind verletzt, fallen noch länger aus. In der Vorbereitung improvisierte Trainer Barisic mit Oswald und Schuster auf der Rechtsverteidiger-Position. Das war nur eine Notlösung. Damit gab sich Sportchef Katzer nicht zufrieden. Er kündigte ja an, „kalkuliertes Risiko“ nehmen zu wollen. Er will also nicht mehr nur Löcher stopfen.