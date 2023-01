Rapid hat französischen Stürmer an der Angel

Das wird zumindest in Linz gemauschelt. Wo der Franzose alle Angebote von Blau-Weiß-Linz auf eine Vertragsverlängerung ablehnte. Der 20-Jährige wurde im Nachwuchs von RC Lens ausgebildet, kam dann über Wolfsburg II in die Stahlstadt. Wo der 1,93-Meter-Hüne nach einer Anlaufphase aufblühte, in dieser Saison immerhin sieben Tore und vier Assists in 16 Partien erzielte. Sein Marktwert liegt bei 350.000 Euro, das Risiko für Rapid hält sich in Grenzen.