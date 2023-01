EU verhängt neue Sanktionen gegen den Iran

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg hatte sich vor Beginn des Treffens der EU-Außenminister klar für die neuen Sanktionen ausgesprochen. In dieser Frage „braucht es jetzt klare Kanten“, sagte er am Montag in Brüssel. Er habe allerdings „die Hoffnung gehabt, dass wir den Iran über das Wiener Atomabkommen wieder zurück an den Tisch der internationalen Gemeinschaft“ bringen, zeigte sich Schallenberg enttäuscht. „Sanktionen sind irgendwo immer das Ende des diplomatischen Alphabetes, das heißt, dass andere Maßnahmen nicht gefruchtet haben.“