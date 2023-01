„Caveman“: Bühnenerfolg als Kino-Komödie

Der Name ist Programm: „Caveman“, Höhlenmensch, heißt die neue Komödie mit Moritz Bleibtreu, Laura Tonke, Martina Hill und Wotan Wilke Möhring, die auf einem Theaterstück basiert. Bleibtreu trifft darin als Bobby Müller sein Alter Ego aus der Steinzeit, Caveman. Der prähistorische Mann wird für Bobby bald zu einem wichtigen Berater in allen Lebenslagen, auch weil es mit seiner Frau Claudia (Tonke) gerade gar nicht gut läuft. Die wichtigste Frage, die Bobby dabei bewegt: Ist der moderne Mann in der modernen Welt gescheitert? Regie führt Laura Lackmann („Mängelexemplar“). Wir verlosen zum Kinostart (ab 26.1.) der Komödie mit „LoL - Die ultimative Lach Challenge von RIVA“ gute Unterhaltung für zu Hause!