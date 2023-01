„The Son“: Familiendrama mit Hugh Jackman

Peter ist ein reicher, erfolgreicher New Yorker Anwalt. Er ist ein fröhlicher und charmanter Kerl, aber hat seine Frau (Laura Dern) für eine Jüngere (Vanessa Kirby) verlassen und eine neue Familie in einem schicken Apartment gegründet. Sie könnten glücklicher nicht sein, da klingelt Peters Ex-Frau an der Tür. Dem gemeinsamen, 17-jährigen Sohn Nicholas (Zen McGrath) geht es nicht gut, sagt sie. Er schwänze die Schule und mache ihr Angst. Also zieht Nicholas bei seinem Vater ein. Das geht eine Weile gut, bis alte Muster aufbrechen.