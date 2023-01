Fünf Jahre NÖ-Landespolitik ins Visier genommen

Das politisch so viel zitierte Miteinander in Niederösterreich ist spätestens seit dem Wahlkampfstart Geschichte. Aber was war davor? Wie viele gemeinsame Beschlüsse gab es im Landtag wirklich? Worum ging es eigentlich in der Causa Drasenhofen und was wurde aus der Waldviertel-Autobahn? Wir haben Antworten auf all diese Fragen und die wichtigsten politischen Ereignisse dieser Legislaturperiode für Sie vor der Wahl noch einmal zusammengefasst.