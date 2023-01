Misshandlungsvorwürfe: Botschafter-Krimi in Wien

Mohammed Tauhedul Islam galt bisher als Vorzeige-Diplomat des südostasiatischen Staates am Golf von Bengalen. Nach einem ersten Platz bei der Prüfung für den öffentlichen Dienst ging es steil nach oben. Seinen Karriereweg als Vertreter der Regierung des mit mehr 171 Millionen Einwohnern achtgrößten Landes der Welt startete er bei den Vereinten Nationen in New York.