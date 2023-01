Dreßen schimpft nach Sturz über Kitz-Veranstalter

Auch Büchel äußert sich

„Da sind so viele Interessen im Hintergrund, dass die Fairness öfters in den Hintergrund gerät“, schilderte auch Experte und Ex-Rennläufer Marco Büchel. „Für die Organisatoren ist es ein Skifest, sie sind zufrieden. Die Athleten nicht. Das ist absolut begreiflich. Wenn man so hart trainiert, sein Leben dafür gibt, dass man erfolgreich sein kann, dann hat man einen dicken Hals, wenn man diese Chance nicht bekommt.“