Mädchen liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Wilde Szenen spielten sich am Freitagabend mitten in Innsbruck ab: Eine 17-jährige Einheimische, die mit dem Auto der Mutter ihrer Freundin unterwegs war, geriet in einem Fahrverbotsbereich ins Visier einer Polizeistreife. Als die Jugendliche die Beamten entdeckte, drückte sie aufs Gas, fuhr über rote Ampeln und krachte letztlich bei einem Einkaufszentrum gegen einen Baum. Die Verdächtige war laut den Ermittlern betrunken!