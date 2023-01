Kriechmayr: „Ich hätte gerne die goldene Gams“

„Die Konkurrenz schläft nicht“

Gut für Vinc: Die Chancen auf die Goldene stehen gut. Gab es doch bei den 15 Doppel-Abfahrten in Kitzbühel sieben Doppelsieger. „Ich werde mein Bestes geben, weil ich natürlich auch so eine goldene Gams hätte. Aber, die Konkurrenz schläft nicht“, sagt Kriechmayr im ORF, „auch die beiden neben mir am Stockerl werden morgen noch einmal richtig Gas geben.“