Die erste Abfahrt von Kitzbühel ab 11.30 Uhr LIVE

Der Kärntner strich erneut die gute Piste hervor, die Strecke präsentierte sich trotz dichten Schneefalls in der Nacht in blendendem Zustand: „Die Piste war schon im ersten Training gut, sie ist vielleicht ein bisschen glatter geworden. Den Schnee haben sie super rausbekommen.“ Sah auch Kriechmayr so, der nur in vereinzelten Passagen voll durchzog, als 23. fast eineinhalb Sekunden auf den überraschend Schnellsten Cyprien Sarrazin (Fra) verlor. „Es war eine gute Trainingsfahrt. Aber wenn ich um den Sieg mitkämpfen will, muss ich mich noch steigern.“ Vinc verspricht bereits für heute volle Attacke: „Ich werde voll riskieren!“