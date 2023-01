U-Haft statt Schule: Randalierer-Trio sitzt nun

Sie waren „Helden“ – wenn auch nur in ihrer migrantischen Jugend-Szene und auch nur für eine Nacht: Jetzt haben sie hinter Gittern viel Zeit zum Nachdenken, denn drei blutjunge Unruhestifter wurden nun nach ihrer Festnahme am 17. Jänner in Untersuchungshaft genommen, wie Reinhard Steiner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz auf „Krone“-Anfrage bestätigte.