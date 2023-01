Wann die Sterne für Banktermine günstig stehen

Die Premiere von „Holiday on Ice“ in Wien, eine Ballkleid-Anprobe, der Ski-Weltcup in Kitzbühel - und dazwischen ein Abend im Zeichen von „Banking unter Sternen“ bei der Sparkasse OÖ in Linz: Der Terminkalender von Gerda Rogers ist dicht gedrängt. Dass die Starastrologin schon 81 ist, will man kaum glauben. Aufhören? Undenkbar. „Ich sterbe am Schreibtisch“, sagt sie.