McDonalds sagt Abgabeboxen für Gurgeltests ade

Die Proben können ab 1. Februar an den zehn behördlichen Drive-in-Teststationen von Montag bis Sonntag zu den Öffnungszeiten abgegeben werden. Die 14 Spar-Express-Standorte, in denen die Abgabe an Sonn- und Feiertagen möglich ist, bieten dieses Service weiter an. Parallel zur rückläufigen Zahl an Testungen sinkt auch der Siebentagesinzidenzwert. Am Freitag lag dieser bei 171,9 – und damit über dem Bundesschnitt von 145.