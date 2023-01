Bittere Rückkehr von Skisprung-Oldie Noriaki Kasai

Es ist eine bittere Weltcup-Rückkehr für den Skisprung-Oldie! Der 50-Jährige, der im Februar 2020 ebenfalls in Sapporo sein letztes Weltcupspringen absolviert hatte, landete in der Quali bei 108 Metern und musste dann richtig lange zittern. Am Ende fehlten ihm lediglich 0,4 Punkte zum Einzug in den Wettkampf.