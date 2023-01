17-jähriger Betrüger machte mit Beute Luxusreisen

Ein 17-jähriger Linzer bot in diversen Internetplattformen unter einem Aliasnamen hochpreisige Mobiltelefone zum Verkauf an, wobei er in zwölf Fällen den vereinbarten Verkaufspreis in betrügerischer Absicht einbehielt. Weiters fälschte er seinen Reisepass und konnte sich im Internet bei einer österreichischen Bank einen Kredit in der Höhe von mehreren Tausend Euro erschleichen, wobei es bei weiteren 24.000 Euro beim Versuch blieb.