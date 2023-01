Gewessler beharrt weiter auf Fracking-Verbot

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler von den Grünen hat mit ihrem Vorstoß für ein Frackinggas-Verbot beim Koalitionspartner Verwunderung ausgelöst. Die Volkspartei gab sich am Dienstag zurückhaltend - man wolle entsprechende Pläne der Ministerin nicht kommentieren, hieß es seitens der ÖVP. Ein Beschluss in Sachen Fracking am Mittwoch im Ministerrat scheint aber unwahrscheinlich.