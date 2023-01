Bei Führerscheinprüfung getrickst und aufgeflogen

Am Montag gegen 13:40 Uhr versuchte ein 33-jähriger Mann (Staatsbürgerschaft ungeklärt) bei der Ablegung der theoretischen Führerscheinprüfung in einer Fahrschule in Innsbruck mittels technischem Equipment (Mikrokamera, Sender, Mikrohörgarnitur) zu schwindeln, wobei er jedoch erwischt wurde.