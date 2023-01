Landwirtschaft ist die Grundlage für unser Leben

Endlich kann die Agrarmesse Alpen-Adria nach pandemiebedingter Pause vom 20. bis 22. Jänner ohne Einschränkungen stattfinden. 320 Aussteller aus sechs Nationen zeigen alles, was der Landwirt von heute für seine tägliche Arbeit am Hof und am Feld benötigt. Auch dem Thema Direktvermarktung & Veredelung ist eine ganze Halle gewidmet und man kann sich über artgerechte Tierhaltung und modernen Stallbau ausreichend informieren. „Als wichtigste landwirtschaftliche Fachmesse im Alpen-Adria-Raum ist es uns ein Anliegen, die neuesten Technologien und Trends vorzustellen. Das Ergebnis ist ein spannender Mix, der uns bei der Agrarmesse 2023 sicher gelungen ist“, sind sich Aufsichtsratsvorsitzender Harald Kogler und Geschäftsführer Bernhard Erler über die Wichtigkeit der Messe bewusst.