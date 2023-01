Agrarmesse mit großer Vielfalt und Sonderthemen

Die Themen reichen von den klassischen Fachbereichen über Landwirtschaft 4.0 bis hin zu Direktvermarktung und Tierzucht. Im Fokus stehen Hilfen für das tägliche Arbeiten am Hof oder auf dem Feld, dazu findet sich eine breite Austellungspalette der modernsten Maschinen und Geräte. Alles zum Thema Direktvermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist zum Beispiel in der Messehalle 3 zu finden. In der Halle 4 steht die Landwirtschaft 4.0 im Mittelpunkt, denn auch die Zukunft der Landwirtschaft ist digital.