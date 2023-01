Feuerdrama in Wien: „Höre noch seine Hilfeschreie“

„Ich hab‘ funktioniert und gehandelt“

Für Gino S. sollte der Vorfall an diesem Nachmittag ein einschneidendes Erlebnis sein - eines, das er so schnell nicht vergessen kann. Er war gerade auf dem Weg, seine Schwiegermutter besuchen zu gehen, als er auf den Brand in der Engerthstraße aufmerksam wurde. „Ich hörte komische Geräusche aus dem Hof und sah dann direkt das Feuer am Balkon, ein Mann schrie richtig laut um Hilfe“, berichtet der 26-Jährige. „In der Sekunde, wo ich das Feuer gesehen hab‘, hab‘ ich funktioniert und gehandelt“, erzählt er, was ihm in diesem Moment durch den Kopf ging.