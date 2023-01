Flammen in Wien: Mann (43) verbrennt in Wohnung

Erschütternde Nachricht: Nach einem Wohnungsbrand am Samstag in Wien-Leopoldstadt (wir berichteten) kam ein 43-jähriger Mann in den Flammen ums Leben. Das berichtet die Berufsfeuerwehr Wien am Sonntag. Mehrere Hausbewohner konnten zum Glück von den Feuerwehrleuten über eine Drehleiter gerettet werden. Ein Kind musste zur weiteren Behandlung ins Spital gebracht werden