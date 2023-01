Klimaticket in Oberösterreich schon bald billiger

Den Stein brachten die Grünen in ihrer Jahresschwerpunkt-Pressekonferenz am Montag: Klubchef Severin Mayr forderte dabei zum wiederholten Mal eine Preissenkung für das Klimaticket in Oberösterreich. Er betonte, dass im Ministerrat vergangenen Sommer den Ländern 80 Millionen Euro für Preissenkungen bewilligt worden seinen. „Ich verstehe nicht, warum Oberösterreich seine 13 Millionen Euro nicht abholt.“