Feuer und Rauch! Mann rettete Ehefrau und Kinder

Rauch verhinderte Rettung

Die Mutter weckte die ebenfalls im Obergeschoss schlafenden Kinder und wollte diese in Sicherheit bringen. Allerdings hatte sie die Rechnung ohne das tobende Feuer gemacht: Denn der Rauch war mittlerweile so stark geworden, dass sie nicht mehr ins Erdgeschoss und damit auch nicht ins Freie gelangen konnte. Sie flüchtete mit ihrem Nachwuchs also ins Schlafzimmer und schloss die Tür fest zu.