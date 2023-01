Gesunde Lebensjahre in Österreich gesunken

Kritik an unzureichenden Hygienemaßnahmen

Kritik gab es auch an unzureichenden Hygienemaßnahmen. So sterben in Österreich etwa 2400 Menschen jährlich nach Ansteckungen mit Keimen in Krankenhäusern. Durch entsprechende Hygienemaßnahmen würden sich 20 bis 30 Prozent der Todesfälle verhindern lassen.