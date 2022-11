Warum Männer eine kürzere Lebenserwartung haben

Eine Gesundheitsvorsorge ist wichtig, um Krankheiten oder mögliche genetische Dispositionen herauszufinden - und sollte eigentlich von beiden Geschlechtern in Anspruch genommen werden. Doch gerade unter den Männern gibt es nicht wenige, die sich kaum Gedanken um ihre Gesundheit machen. Weshalb das so ist, was Arztbesuche mit gesellschaftlichen Erwartungen und der Männlichkeit zu tun haben, und was man unter Männergesundheit versteht, darüber hat krone.tv-Moderatorin Raphaela Scharf mit dem Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Dr. Andreas Krauter, in der aktuellen Ausgabe des Gesundheitsmagazins gesprochen.