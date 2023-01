Skifans dürfen jubeln: Zwei Wochen lang Heimrennen

WM kommt ins Ländle

Die nächsten zwölf Tage heißt es also Daumen drücken und mitfiebern. Vielleicht ja sogar live vor Ort? Alle Vorarlberger Fans, für die die Fahrt ins Tiroler St. Anton immer noch zu weit ist, können unsere StarterInnen nämlich auch beim Team-Event am 23. Jänner in der Flexenarena in Zürs anfeuern.