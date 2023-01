Brand wird für 76-Jährigen zur tödlichen Falle

Ein Todesopfer forderte ein Brand in Hohenberg im Bezirk Lilienfeld. Gegen 6.30 Uhr war in einer Wohnung im ersten Stock eines Hauses ein Feuer ausgebrochen. Zum Zeitpunkt der Alarmierung stand das Zimmer bereits in Vollbrand. Der 76-jährige Bewohner war aufgrund der Flammen in dem dahinterliegenden Schlafzimmer gefangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits stark fortgeschritten, heißt es.