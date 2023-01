Ehemann drehte wegen Sex-App durch

„Dass nach 22 Ehejahren der Sex mit dem Partner vielleicht nicht mehr so prickelnd ist wie zu Beginn der Beziehung, mag ja sein. Aber auf die Idee zu kommen, eine Sex-App zu installieren, noch dazu, wenn man rasend eifersüchtig ist, das ist schon saublöd“, bringt es Richter Martin Mitteregger in der gestrigen Verhandlung am Landesgericht Feldkirch auf den Punkt. Angeklagt ist ein 46-jähriger Bosnier. Der zweifache Familienvater hatte vergangenen November seine nackte Gattin stundenlang im Keller eines Wohnhauses im Oberland festgehalten und unter Vorhalt eines Messers gedroht, sie in Stücke zu schneiden und ihren Ruf zu ruinieren, sollte sie ihm nicht die Namen der vermeintlichen Nebenbuhler nennen. Als die Frau ihm aus Angst schließlich irgendwelche Namen nennt, beruhigt sich der Eifersüchtige und fährt danach sein verängstigtes Opfer zur Arbeit.