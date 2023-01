Lionel Messi erzielt erstes Tor als Weltmeister

Frankreichs Fußballmeister Paris St. Germain hat am Mittwochabend in der 18. Runde der Ligue 1 einen 2:0-(1:0)-Heimerfolg gegen Schlusslicht Anger SCO gefeiert. Der argentinische Weltmeister Lionel Messi stand dabei erstmals seit dem Titelgewinn in Katar wieder in der Startelf von PSG und erzielte ein Tor. Die Pariser bauten in der Tabelle ihre Führung auf sechs Zähler aus, da das zweitplatzierte Lens mit ÖFB-Legionär Kevin Danso in Straßburg nur 2:2 (2:2) spielte.