Internationale Lehrlinge könnten Mangel lindern

Die Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich will sich aber als Stimme der Unternehmen trotzdem nicht so einfach geschlagen geben: Neben der von ihr initiierten Dualen Akademie, mit der Studienabbrecher und Maturanten zum Erlernen eines Berufs motiviert werden, nimmt sie nun die Rot-Weiß-Rot-Karte ins Visier. Diese können aktuell qualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten (außerhalb der EU) beantragen, um sich länger als sechs Monate in Österreich arbeiten zu wollen.