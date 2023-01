Stamm-Bulle verlängert bei Salzburg

„Ich bin froh, dass ich in der Meisterschaft sehr konstant agiert habe und verletzungsfrei geblieben bin. All das ist für mich Ansporn, weiterhin hart zu arbeiten, damit auf den erfolgreichen Herbst ein ebenso erfolgreiches Frühjahr folgt“, sagt Dedic, der ein Arbeitspapier bis 30. Juni 2027 unterschrieb. Der Bosnier wechselte 2015 nach Salzburg und durchlief einst sämtliche Stufen der Akademie. Nach einem Jahr beim WAC kehrte er 2022 zurück an die Salzach.