Bullen-Coach übersiedelt nach New York

Ohne Co-Trainer Zlatko Junuzovic starteten die Jungbullen 46 Tage vor Zweitliga-Start in die Vorbereitung. Der 35-Jährige, der vor der Saison seine aktive Karriere beendete und in das Trainerteam Lieferings wechselte, absolviert in den kommenden Monaten bei US-Klub New York Red Bulls ein Fortbildungsprogramm. Die Position des Co übernimmt bei Liefering Yuki Myazawa. Der 37-jährige Japaner hatte diese Rolle bisher bei der U16 der Bullen-Akademie inne.