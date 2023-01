Big Air: Der Boss hat „Respekt vor dem Ungetüm“

Beim Finale am Samstag Abend werden bis zu 2000 Fans erwartet. „Die Vorfreude ist riesig! Ein Weltcup mit Publikum, das für Stimmung sorgt und Party macht - genau so soll es sein“, schwärmt Kreischberg-Chef Karl Fussi. Der Eintritt ist wie in den Jahren zuvor frei. „Das ist unsere Philosophie. Wir wollen, dass viele Menschen zuschauen kommen und unsere Stars um Anna Gasser lautstark anfeuern. Und vielleicht der eine oder andere Jugendliche selbst mit dem Sport beginnt.“