MedUni mit voller Kraft voraus - direkt ins Finale

„Wir wollen die Leute begeistern“

Einen extra Motivationsschub durchfuhr die MedUni durch ihre Fans. „Die ganze Serpents-Community war am Gameday in der Stadthalle und es war eine mega Stimmung. Uns ging es nicht um die Punkte. Wir wollten unsere Leute begeistern.“ Und das ist der MedUni eindeutig gelungen. „Die Hauptsache ist es, Spaß zu haben und den hatten wir auf alle Fälle“. Nach dem erfolgreichen Gameday stieß die Mannschaft auf der Serpents Weihnachtsfeier auf den Sieg an.