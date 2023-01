Bienenstich statt Weihnachtskeksen - Beez jubeln

Coole Typen en masse

Auch wenn die Boku Beez einen Erfolgslauf zu verzeichnen haben, bleiben sie dennoch am Boden der Realität und fokussieren sich bereits wieder auf das Training. Die Defense soll im neuen Jahr frische Früchte tragen, wie Lanator bestätigen kann: „Man kann nicht in jedem Game so scoren wie man will, da sind zu viele Variablen im Spiel - wie unsere Tagesverfassung oder die des Gegners. Aber defensiv kann man immer gut spielen, weshalb es unser Ziel ist, nicht mehr so viele leichte Körbe zuzulassen.“