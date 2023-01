Sturz ins Ziel überschattet Damen-Riesentorlauf

Das französische Ski-Team ist vom schmerzhaften Pech verfolgt! Nach dem schweren Sturz von Victor Muffat-Jeandet am Samstag, flog Landsfrau Clarisse Brèche beim Riesentorlauf in Kranjska Gora ebenfalls ab. Die 21-Jährige, die mit Startnummer 61 ins Rennen kam, blieb am letzten Tor im Zielraum hängen und zog sich eine blutige Wunde am Kopf zu. Die TV-Kameras zeigten die Szene, aufgrund der hohen Startnummer, nicht mehr.