Ärztin warnt vor illegalen Schönheitseingriffen

Die Zahl der Schönheitseingriffe hat seit der Pandemie zugenommen. Doch immer mehr falsche Beauty-Ärzte bieten ihre Dienste an. Sie praktizieren entweder in Hinterzimmern von Kosmetiksalons oder in privaten Wohnungen, oft ohne richtiges Zubehör und mit Fake-Präparaten aus dem Internet. Das kann aber gehörig schiefgehen, wie Ärztin Nataliya Miraval weiß. Sie betreibt eine Ordination für ästhetische Medizin im achten Bezirk. In den letzten sechs Monaten haben so viele Frauen wie noch nie ihre Praxis aufgrund von verpfuschten Schönheitseingriffen aufgesucht.