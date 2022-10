Krise in Wien - zwischen Botox und Sozialmarkt

Bereits die harten Pandemie-Zeiten hat die heimische Schönheitschirurgie - anders als die meisten anderen Dienstleistungsbranchen - ohne große Schwierigkeiten überstanden. „Ich würde nicht sagen, dass wir Corona-Gewinner waren - aber das Geschäft lief auch in Pandemiezeiten gut. Viele Patienten waren im Homeoffice, so konnten sie Eingriffe zu Hause abheilen lassen, ohne in den Krankenstand oder Urlaub gehen zu müssen“, erklärt Schönheits-Doc Artur Worseg im Gespräch mit der „Krone“.