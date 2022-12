Immer mehr Schönheits-OPs bei jungen Menschen

Altern kann eine spannende Sache sein - dennoch ist der Traum, in einen Jungbrunnen zu steigen, für viele Menschen groß. Glatte Stirn, Schmollmund, Stupsnase, schmale Hüften, runder Po und ein volles Dekolleté - so in etwa sieht für viele Jüngere das vorherrschende Schönheitsideal aus.