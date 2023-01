Qualifikation in Bischofshofen ab 16.30 Uhr LIVE

Erneut ÖSV-Überraschungserfolg?

Die ÖSV-Adler um Weltmeister Stefan Kraft wollen unterdessen wie im vergangenen Jahr die Tournee mit einem Überraschungserfolg abschließen. Der bisher letzte Bischofshofen-Sieger Daniel Huber fehlt zwar nach einer Knie-Operation, dennoch dürfen sich alle rot-weiß-roten Athleten berechtigte Hoffnungen machen. Am Bergisel landeten vier Österreicher in den Top-10, in der Gesamtwertung sind Kraft (6.), Daniel Tschofenig (7.), Michael Hayböck (9.), Manuel Fettner (11.) und Jan Hörl (12.) allesamt in der Weltspitze dabei.