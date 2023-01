„Wir sind sehr knapp dran, unsere Zeit kommt noch“

Als zu stark erwiesen sich erneut die Überflieger Dawid Kubacki, der erstmals in Innsbruck triumphierte, Halvor Egner Granerud, der seine Tourneeführung behauptete, und der Slowene Anze Lanisek. „Der Platz nach den Top-3 gehört uns. Einfach schade“, hatte der viertplatzierte Stefan Kraft ein Déjà-vu. Dem Salzburger fehlten 3,8 Zähler zum ersten österreichischen Podestplatz dieser Tournee. Am ehesten, so Kraft, habe er das mögliche Stockerl im ersten Durchgang verloren. „Da habe ich einen coolen Sprung gemacht, aber zu viel Gas gegeben, weil es sich so gut angefühlt hat.“ Klingt kurios, hat im Springen aber große Auswirkungen.