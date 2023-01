Russe schickte Granatsplitter an Macron

Arbeitstreffen oder Feier?

Rogosin wurde laut eigenen Angaben im Dezember während eines „Arbeitstreffens“ in einem Hotelrestaurant in Donezk von dem Granatsplitter getroffen. Er soll regelmäßig in dem Hotel gewesen sein, wenn er sich in der Region aufhielt, die Moskau im September für annektiert erklärt hatte. Die Aussage vom Arbeitstreffen steht jedoch im Widerspruch zur Berichterstattung des russischen Staatssenders Rossija 24. Dieser hatte damals berichtet, dass Rogosin seinen 59. Geburtstag mit Gästen und Musikerinnen sowie Musikern gefeiert hätte. Der Sender zeigte Bilder, die von dem Gebäude stammen sollen und ein teilweise zerstörtes Dach und herumliegende Trümmer zeigten.