Stadionsponsor: „Eine riesengroße Auszeichnung!“

Ist das auch der Grund, warum die Arena doch etwas abgespeckt worden ist? So wird diese etwa kein Hotel beinhalten, obwohl das zumindest einmal angedacht war.

Es war von vorneherein klar, dass sich nicht alles auf einmal umsetzen lässt. Daher hat man das Projekt so aufgesetzt, dass man bestimmte Dinge am Anfang weglässt und diese vielleicht erst später macht. Derzeit sagt man, wenn das Stadion erst einmal eröffnet ist und läuft, schaut man sich an, ob man weitere Teile noch dazubauen kann. Aber vom Konzept her ist es super.